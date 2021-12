In de fietsenstalling van station Amersfoort-Schothorst is in de nacht van vrijdag op zaterdag een deelscooter uitgebrand. Het is de zoveelste keer dat een voertuig van Go Sharing in vlammen opgaat.

De brandweer rukte zaterdag rond 00.40 uur uit naar de fietsenstalling. Ook de politie kwam ter plaatse en deed onderzoek in de buurt, maar kon geen verdachte aanhouden. Eerder op de avond werd er ook een gesloopte deelscooter gevonden, aan de Jonkvrouw Foeytweg.

Dit jaar brandden er al zeker zestien deelscooters van Go Sharing af. Ook worden ze regelmatig vernield. Recent besloot het bedrijf om geen deelscooters meer neer te zetten in delen van Amersfoort. Ook Schothorst valt daaronder. Het houdt ook in dat gebruikers het voertuig niet langer mogen parkeren in de betreffende wijken. De nieuwe maatregel gaat in vanaf volgende week woensdag, 29 december.