De officier van justitie heeft vrijdag celstraffen geëist tegen een stel uit Duitsland die voor bijna 18.000 euro aan diefstallen pleegden in sauna's in vijf plaatsen in Nederland, dat meldt het OM. Ze sloegen onder andere op 10 juli toe in Thermen Soesterberg.

Tegen het stel zijn celstraffen geëist van dertig en achttien maanden waarvan een deel voorwaardelijk. De 33 en 34-jarige Duitse man en vrouw gingen geraffineerd te werk. Ze reden in een gestolen auto en boekten saunabezoeken met een gestolen ID-kaart. Vervolgens kraakten ze kluisjes in vijf sauna's en gingen ze ervandoor met betaalpassen, geld, telefoons en andere waardevolle spullen. Met de betaalpassen werden direct na het stelen aankopen gedaan, waaronder drank en drugs. Camerabeelden Het stel liep tegen de lamp nadat ze op 14 juli in Thermen La Mer in Almere vier kluisjes hadden gekraakt, dat laat het OM weten. "Een medewerker van de sauna bekeek de camerabeelden en vergeleek die met beelden van andere Thermen vestigingen waar kort daarvoor hetzelfde was gebeurd", aldus het Openbaar Ministerie. Nadat de medewerker contact op nam met hotels in de buurt met de vraag uit te kijken naar de vermoedelijke daders, herkende een manager van een nabijgelegen hotel de auto. Diezelfde dag heeft de politie de twee verdachten aangehouden. Naast de sauna's in Soesterberg en Almere heeft het Duitse stel ook toegeslagen in Nijmegen, Wijchen en Den Bosch. De totale schade bedraagt bijna 18.000 euro. In haar strafeis hield de officier van justitie rekening met de planmatige en geraffineerde manier van werken en eiste daarom tegen de mannelijke verdachte een celstraf van dertig maanden waarvan zes voorwaardelijk. Tegen de vrouwelijke verdachte is achttien maanden geëist waarvan vier voorwaardelijk.