De politie heeft donderdagochtend op de Paladijnenweg in Amersfoort 29 boetes uitgedeeld aan fietsers die hun fietsverlichting niet op orde hadden.

Dit schrijft de politie in een bericht op Instagram. Opvallend was dat een deel van de bekeurde personen, behalve een niet werkend fietslicht, ook geen geldige legitimatie kon laten zien. Hiervoor is één van de overtreders aangehouden.