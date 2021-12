De parkeernorm voor het aantal parkeerplekken in nieuwe wijken in Amersfoort kan voortaan worden teruggeschroefd met 10 tot 50 procent. Inwoners zullen in plaats daarvan extra gebruik moeten gaan maken van deelvervoer of openbaar vervoer.

Een meerderheid van de Amersfoortse gemeenteraad stemde dinsdag in met dit voorstel, wat flinke consequenties heeft voor het aantal auto's dat straks in de nieuwe wijken geparkeerd kan gaan worden. Amersfoort is nu al aan het onderzoeken of in het Hoefkwartier (3000 tot 4000 nieuwe woningen) mogelijk 50 procent van het minimale aantal parkeerplaatsen geschrapt kan worden. De ruimte die straks niet wordt ingenomen door auto's moet worden aangewend voor extra huizen en groen.