De politie in Amersfoort had vrijdagavond en zaterdag vroeg in de ochtend te maken met vluchtende bestuurders. De een maakte zich uit de voeten na een botsing, de ander kwam in zijn vlucht ten val en werd alsnog in de kraag gegrepen.

Op de Barchman Wuytierslaan klapte zaterdagochtend om kwart over vier de bestuurder van een witte Audi, vermoedelijk met flinke snelheid, frontaal tegen een boom. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, was de bestuurder spoorloos verdwenen. De auto was dusdanig beschadigd, dat een sleepdienst eraan te pas moest komen. Een aantal uren daarvoor, probeerde een scooterrijder weg te vluchten voor een politiecontrole op de Arnhemseweg. Zodra hij de agenten in de smiezen kreeg, gaf hij flink gas. Reden voor de politie om de achtervolging in te zetten. Lang duurde het kat en muisspel evenwel niet. Nabij de kruising van de Leusderweg met de Kersenbaan, ging de scooter onderuit. De bestuurder kon direct worden aangehouden voor het negeren van een stopteken en het rijden onder invloed van alcohol.