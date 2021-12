Een brommer is donderdag op vrijdagnacht in de winkelstraat in Baarn in brand gevlogen. Dit gebeurde mogelijk terwijl de bestuurder met de scooter reed.

Centrum Baarn Rond 1.15 uur werd de Baarnse brandweer gealarmeerd over een scooterbrand aan de Brinkstraat, in het centrum van Baarn. Vuur doven lukte niet De brommer stond midden op de straat, voor juwelier Van Doorn, in lichterlaaie. De toegesnelde politie probeerde het vuur met een brandblusser te doven, maar dat lukte niet. Toestand van bestuurder nog onbekend De brandweer had de vlammen wel snel onder controle. Hoe het met de scooterrijder gaat, is onbekend. Van de brommer bleef uiteindelijk weinig over.