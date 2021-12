En wéér is een scooter van GO Sharing in brand gestoken in Amersfoort. Het gebeurde zondagmiddag, maar de schade is maandagmorgen op de kruising van de Hooglandseweg-Noord met de Keerkring nog goed te zien.

De scooter vatte vlam tegen het hek van middelbare school Het Element. Rondom de tweewieler liggen half in brand gestoken folders. De brandweer was er zondag snel bij, waardoor alleen de voorkant van de scooter vlam heeft gevat. De elektrische deelscooters zijn in Amersfoort een mikpunt van vandalen. Er gaan geregeld scooters in vlammen op. De deelscooter die deze keer in brand is gestoken zal nog worden opgeruimd.