In de opslagruimte van een bakkerij aan de Meridiaan in Amersfoort heeft zaterdagmiddag een korte, felle brand gewoed. Niemand raakte gewond.

De brand in het bijgebouw brak rond 14.30 uit. De oorzaak is nog onduidelijk. Er was niemand aanwezig toen het vuur uitbrak en er is niemand gewond geraakt. De bakkerszaak is tijdelijk gesloten vanwege de roetschade.

De brand veroorzaakte zaterdagmiddag korte tijd flinke rookwolken boven de wijk. Wat het vuur precies veroorzaakt heeft, wordt nog onderzocht.