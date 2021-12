Burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort heeft geen goed woord over voor de discriminerende teksten van raadslid Hans van Wegen. In een brief aan de gemeenteraad geeft hij aan dat de voorman van Burger Partij Amersfoort op het matje is geroepen.

"Een van mijn grote zorgen is dat door de toenemende verruwing het vertrouwen in het gemeentebestuur wordt geschaad en de waardigheid van de gemeenteraad wordt aangetast", schrijft Bolsius.

"De constatering dat in de Amersfoortse gemeenteraad een raadslid aanwezig is, dat weloverwogen en bij herhaling, ervoor kiest zich te bedienen van grievende of discriminerende uitlatingen vind ik pijnlijk en onacceptabel."

Hij doelt hiermee op Hans van Wegen, die afgelopen week in opspraak kwam vanwege discriminerende teksten aan het adres van raadslid Youssef el Messaoudi (GroenLinks). Laatstgenoemde kreeg een mail waarin Van Wegen hem toebeet: "In je DNA zit nog steeds / kei-hard ingebakken / het zeer autoritaire Middellandse Zee gedrag".

Die mail ging niet alleen naar El Messaoudi, maar ook naar andere geadresseerden, waaronder het AD. Fractievoorzitter Dillian Hos (GroenLinks) kondigde vervolgens aan aangifte te doen.

Structureel

De woorden van Van Wegen kwalificieert burgemeester Lucas Bolsius als discriminerend, schrijft hij vrijdagmiddag in een brief aan de raad. 'Ik spreek hierover mijn afkeuring uit. Het is niet voor het eerst dat grievende of discriminerende uitlatingen worden gedaan over andere raadsleden of bevolkingsgroepen. Daarmee zijn deze uitingen niet meer incidenteel, maar hebben een structureel karakter gekregen.'

"Discriminerende uitlatingen zijn voor mij daarbij de grens, waarbij een terechtwijzing nodig is", sluit Bolsius af. "Ik zal raadsleden blijven aanspreken wanneer ik meen dat omgangsvormen worden geschonden. Dat geldt zeker wanneer discriminerende en kwetsende uitlatingen worden gedaan."