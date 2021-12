Aan de Hunnenweg in Voorthuizen is zaterdagochtend brand uitgebroken in een woning. Er is niemand gewond geraakt.

De brandt woedt zaterdagochtend in een leegstaande woning aan de Hunnenweg. Om 8.00 uur rukte de brandweer uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. De brandweer krijgt zaterdagochtend hulp van meerdere korpsen uit de regio om het vuur onder controle te krijgen. Het gaat om het terrein waar jarenlang congres- en partycentrum Edda Huzid huisde. Het was de thuisbasis van een golfvereniging, die daar enkele jaren geleden is vertrokken. Op hetzelfde terrein woedde vorig jaar november ook een grote brand.