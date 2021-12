De Rijtuigenloods in Amersfoort wordt vanaf maandag weer gebruikt om mensen te vaccineren tegen COVID-19. Mensen kunnen terecht voor een boosterprik of een eerste of tweede vaccinatie.

In februari richtte de GGD in de Rijtuigenloods een grote priklocatie in. Ook was het mogelijk om er getest te worden. Eind augustus ging die dicht, toen het aantal te zetten vaccinaties minder werd. Nu, een paar maanden later, gaat de locatie toch weer open om te vaccineren, vertelt woordvoerder Ilona Derks van GGD Utrecht.

"Vanaf volgende week gaan we flink tempo maken en 10.000 vaccinaties per dag zetten. Het grootste deel hiervan zijn boosterprikken, maar ook nog eerste en tweede vaccinaties."

De Rijtuigenloods is van maandag tot en met zondag tussen 9.00 en 17.00 uur geopend. De locatie is ook zonder afspraak te bezoeken voor een eerste of tweede coronavaccinatie. Voor een boosterprik is een afspraak noodzakelijk.