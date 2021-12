De gladheid veroorzaakte donderdagochtend verschillende ongelukken in de regio Amersfoort. Zo belandde een vrouw met auto op de Helweg in De Glind in de sloot.

De auto gleed in de bocht rechtdoor en kwam op zijn zijkant terecht. Hierbij raakte de vrouw een lantaarnpaal, die vervolgens afbrak. De bestuurster is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. De auto zal uit te sloot gehaald worden door een bergingsbedrijf. Ook in Voorthuizen raakte een auto te water. Toen de politie later ter plaatse kwam was er geen bestuurder meer aanwezig. De auto raakte flink beschadigd en lag op de zijkant in de sloot. De politie gaat contact zoeken met de eigenaar. Een berger heeft de auto uit de sloot getakeld.