In een woning aan de Rosmolenstraat in Leusden is woensdagmiddag rond 15.30 uur brand uitgebroken. De brand ontstond in een afzuigkap.

De brandweer was snel ter plaatse en heeft onder meer met de tuinslang van de bewoner de brand geblust. Er zijn gaten in de muren geboord zodat er geventileerd kon worden. Het dak van de woning raakte zwaar beschadigd omdat de brandweer die moest openen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Hoe de afzuigkap in brand kon raken is nog niet duidelijk.