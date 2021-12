De 56-jarige Wimar Jaeger is de nieuwe waarnemend burgemeester van Scherpenzeel. Dinsdagavond is hij benoemd door John Berends, de commissaris van de Koning. De vorige waarnemend burgemeester, Eppie Klein, werd twee maanden geleden ontslagen.

Jaeger, lid van D66, zal het burgemeesterschap in Scherpenzeel vervullen tot een nieuwe burgemeester is benoemd. Die procedure wordt na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 gestart. De nieuw gekozen gemeenteraad stelt dan een profielschets op.

Hiervoor was Jaeger waarnemend burgemeester van de gemeente Oostzaan, wethouder en locoburgemeester van Hilversum en interim-wethouder in Muiden. Daarnaast werkte de ervaren bestuurder in het management van verschillende multinationals.

Besluitvaardig

Volgens de provincie Gelderland is Jaeger in staat om ‘op een aanmoedigende en toegankelijke wijze partijen tot elkaar te kunnen brengen en te verbinden.’ Zijn stijl wordt door de provincie gekenmerkt als besluitvaardig, betrokken en verbindend en hij is gemotiveerd om samen met het college en de gemeenteraad bij te dragen aan een mooie toekomst voor Scherpenzeel.

Jaeger volgt Eppie Klein op, die tot afgelopen oktober waarnemend burgemeester was. Zijn gedwongen vertrek volgt na het besluit van minister Kajsa Ollongren dat Scherpenzeel toch niet wordt samengevoegd met de gemeente Barneveld. Iets dat de provincie Gelderland wél graag wilde. Klein vocht zijn vertrek vervolgens aan, maar kreeg nul op het rekest.

Het ontslag van Klein zorgde voor een rel in bestuurlijk Nederland, maar ook voor opstand op het gemeentehuis van Scherpenzeel en in het dorp zelf. Scherpenzelers wilden hun burgemeester niet vaarwel zeggen, omdat hij door hen gezien wordt als de man die de omstreden fusie heeft tegengehouden.