Twee mannen in een opvallende brommobiel hebben vrijdagnacht in Amersfoort een man beroofd. Het criminele duo droeg bivakmutsen, beroofde het slachtoffer en ging er vervolgens vandoor in hun bijzondere vervoermiddel.

Twee mannen fietsten in de nacht van vrijdag 3 op zaterdag 4 december in de omgeving van de Rustenburgerweg, toen zij werden geblokkeerd door een blauw wagentje. Twee personen stapten uit, bedreigden één van de slachtoffers en vertrokken met de buit. De politie hoopt de daders snel te vinden en denkt dat hun vervoermiddel hierbij een belangrijke rol kan spelen. "De blauwe brommobiel maakte nogal wat lawaai", laat de politie weten. "We zijn op zoek naar getuigen die meer weten over deze brommobiel en wie hier mogelijk in rijden."