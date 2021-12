Het drugslab in een woning aan de Zevenlindenweg, in de bossen tussen Baarn en Lage Vuursche, werd eerder dit jaar al ontmanteld. Nu heeft de burgemeester dit huis voor drie maanden gesloten, dat wil zeggen: het mag niet meer verhuurd worden.

De woning staat in Bungalowpark Lage Vuursche. Op 25 september werd het lab in deze woning al ontmanteld, nadat in de bossen rond het bungalowpark de dag daarvoor vijftien plekken waren gevonden waar drugsafval was gedumpt.

De burgemeester is bevoegd om op grond van de Opiumwet een pand waar illegale drugs worden geproduceerd te sluiten. De komende drie maanden mag de woning niet verhuurd of gebruikt worden.

Burgemeester Röell: "De criminaliteit rond illegale drugs pakken we hard aan. Als samenleving moeten we ons blijven inspannen om te voorkomen dat drugscriminelen voet aan de grond krijgen en de rechtsorde ondermijnen. Dat is dus geen 'ver-van-mijn-bed-show', maar geldt ook in Baarn."

De burgemeester hoopt met deze sluiting het pand uit 'de loop' te halen. De bekendheid van het pand als een plek waar drugs worden gemaakt of verkocht wordt dan weggenomen.