In de nacht van zondag op maandag is rond het centrum van Amersfoort tot drie keer toe een elektrisch voertuig in de brand gevlogen.

Eerst vatte rond 3.00 uur aan de Eemlaan een auto vlam, een kwartiertje later was een deelscooter aan Havik aan de beurt, zo'n 750 meter verderop. De scooters van het bedrijf Go Sharing zijn trouwens de laatste maanden vaker het doelwit van pyromanen geweest.

Tenslotte vloog er kort na 5.00 uur aan de Flevostraat een elektrische auto in brand. Dat is een kilometer van de scooterbrand vandaan. De politie doet onderzoek naar de oorzaken van de branden en bekijkt dan ook of er een verband is tussen de drie incidenten.