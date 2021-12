Inwoners van Amersfoort en omgeving kunnen sinds deze week met al hun vragen over belastingzaken terecht bij een nieuw steunpunt van de Belastingdienst. Dit is gevestigd in het stadhuis en is op afspraak geopend op maandag en donderdag.

De Belastingdienst had tot 2017 een eigen kantoor in Amersfoort, op bedrijventerrein De Hoef, maar inmiddels is dat omgebouwd tot appartementencomplex. Dat er nu een steunpunt is geopend, is volgens Bjorn Meijer, hoofd dienstverlening van de Belastingdienst, goed te verklaren.

"De Belastingdienst wil met hulp voor belastingen, toeslagen en invorderingen fysiek bereikbaar zijn voor mensen. Dat geldt ook voor inwoners die we nog onvoldoende kennen of die een levensgebeurtenis ondergaan, die impact heeft op hun belastingen."

Wethouder Kees Kraanen, verantwoordelijk voor de dienstverlening op het stadhuis, is ook in zijn nopjes met het steunpunt. "Met de opening van dit nieuwe steunpunt kunnen inwoners vanaf nu ook voor vragen over hun belastingen terecht op ons stadhuis. Zij vinden er brede dienstverlening onder één dak. Dat past bij de toegankelijke overheid die we willen zijn."