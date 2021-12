Om 5.00 uur in de ochtend je eerste strike gooien op de bowlingbaan? Dit klinkt wat onwerkelijk, maar is op 5 december bij SuperFun in Amersfoort wel mogelijk.

Een ludieke actie van het Indoor activiteiten centrum, zo noemt SuperFun hun aankondiging op sociale-media. Nu ze door de coronamaatregelen eerder sluiten, wil de Amersfoortse onderneming er toch alles aan doen om mensen op de bowlingbaan te krijgen.

Wekker om 4.00 uur, aankleden, met slaapoogjes de kegels omver gooien en vervolgens genieten van de lange dag die nog in het verschiet ligt. Dat is het beeld dat SuperFun voor zich heeft. "Het is wat onwennig, tja het kan soms raar lopen...Maar tussen 4 en 5 december is Superfun s 'morgens heel vroeg open", schrijven zij in dichtvorm.

Tussen 5.00 en 8.00 uur kunnen mensen gebruikmaken van de bowlingbanen. De personen die meedoen aan de stunt, krijgen een korting van 50 procent. "Oh ja, kom je verkleed als Sint of piet? Dan betaal jij je eerste drankje niet."

De actie kan op sociale-media al op positieve reacties rekenen en dat is precies wat het activiteitencentrum wil. "Nu zullen sommige denken, bij Superfun leven ze in zonde...Maar volgens ons is veilig plezier maken niet aan een tijdstip gebonden."