Het incident waarbij een dakloze man al drie dagen buiten sliep en zaterdag koud en hongerig zijn toevlucht zocht in het Eemhuis in Amersfoort gaat worden geëvalueerd door de gemeente Amersfoort en de andere betrokken instanties.

Dat antwoordde wethouder Menno Tigelaar dinsdag in de raad op antwoord van vragen van GroenLinks-raadslid Bram Leeuwenkamp over het incident dat dit weekend voor veel beroering zorgde. Een dakloze man zocht eind vorige week twee keer zijn toevlucht tot het Eemhuis. Zaterdag troffen medewerkers hem slapend aan op het toilet. Hij was koud en hongerig en medewerkers van het Eemhuis wilde hem niet weer op straat zetten, want de gevoelstemperatuur lag rond het vriespunt.

Teamleider Tahsin Bulbul was vijf uur aan het bellen met instanties voordat er een oplossing werd gevonden. Hij werd daarbij van het kastje naar de muur gestuurd. Uiteindelijk kreeg de man opvang in Utrecht bij daklozenorganisatie De Tussenvoorziening.

Het bleek dat de dakloze man zich al langere tijd misdroeg in de daklozenopvang van Kwintes aan het Smallepad. Om die reden was hij niet meer welkom. "Om privacyredenen kan ik niet te veel zeggen over dit specifieke geval. Maar de casus wordt geëvalueerd door de betrokken partijen", zei Tigelaar dinsdag. Hij lichtte ook toe hoe wordt omgegaan met daklozen die zich misdragen en uit de opvang worden gezet.

Daklozen worden in eerste instantie opgevangen in de maatschappelijke opvang van Kwintes, schetste hij. "Maar zij mogen uiteindelijk mensen weigeren, bijvoorbeeld als de veiligheid van personeel en cliënten in het geding is. Ik wil benadrukken dat we in zo'n situatie altijd zoeken naar een passende oplossing, maar hier zitten grenzen aan in geval van agressie of als mensen niet willen meewerken. In uitzonderlijke gevallen, hoe erg ik dat ook vind, zijn er op korte termijn geen oplossingen."

Tigelaar deed het aanbod aan de raad om verder in gesprek te gaan over het onderwerp.