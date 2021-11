In de Goede Herderkerk in Barneveld runt de GGD vanaf woensdag een testlocatie. Het gaat om een tijdelijke aanvulling op de bestaande testlocatie in Voorthuizen.

Inwoners van Barneveld kunnen na het maken van een afspraak op maandagen, woensdagen en vrijdagen terecht in de Goede Herderkerk aan het Jan Seppenplein. Tot en met 17 december runt GGD Gelderland-Midden hier een extra testlocatie.

"De tijdelijke pop-up testlocatie wordt geopend vanwege fors opgelopen besmettingscijfers in de regio en zo ook in de gemeente Barneveld", laat een woordvoerder van de gemeente weten. GGD-direvteur Henk Bril voegt daar aan toe: "Om het aantal oplopende besmettingen terug te brengen, is het belangrijk dat mensen met klachten zich zo snel mogelijk laten testen. Een testlocatie dicht in de buurt vergroot de bereidheid om dit te doen."

De pop-up testlocatie moet de druk van de ketel halen in Voorthuizen, waar inwoners van de gemeente Barneveld ook nog steeds terecht kunnen voor een coronatest. In Barneveld zijn naar verhouding veel positieve testuitslagen. Al zijn er inmiddels veel gemeenten in Nederland die hard op weg zijn de Barneveldse cijfers (138,4 positieve tests per 100.000 inwoners) te evenaren of te overtreffen.