De brandweer is deze ochtend uitgerukt naar de Forel in Amersfoort. Omwonende hadden vlammen in een flatwoning gezien en daarom alarm geslagen. Toen brandweerlieden ter plaatse kwamen, bleek het te gaan om een elektrische open haard.

De brandweer deed onderzoek gedaan in meerdere flatwoningen, maar stelde vast dat er geen sprake was van brand. Een elektrische open haard in een woning wekte van buitenaf de illusie dat er vlammen uit een van de ramen kwamen.