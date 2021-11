"Meld je vrijwillig of we staan op de stoep." De boodschap van Benno van Velzen is helder. De wijkagent van het Amersfoortse Kattenbroek baalt van de overlastgevende groep en kondigt maatregelen aan.

Opnieuw was het afgelopen weekend raak. Brandstichting en vernieling op en rondom winkelcentrum Emiclaer. De politie neemt de zaak hoog op en herkent op de camerabeelden diverse jongeren.

'Het winkelcentrum hangt vol met camera's', schrijft de wijkagent in een betoog op sociale media. De boodschap is gericht aan de daders. 'Om nou te voorkomen dat er een opvallende politiewagen voor de deur staat en jij in het bijzijn van je ouders, familie en/of vrienden achterin de auto moet gaan zitten; meld jezelf bij ons.'

Niet alleen de agent is het gedrag zat, ook een grote vriendengroep uit Kattenbroek. Zij hebben maandag de puinhoop opgeruimd en hopen dat zij niet worden aangekeken voor de vernielingen. De wijkagent doet dan ook een dringend verzoek aan de overlastgevende groep. 'Stop met het vernielen van andermans spullen. Het is niet grappig, de kosten zijn hoog en je straf is ook niet leuk. Niet alleen voor nu, maar zeker voor later. Tot ziens. Op het politiebureau (vrijwillig of niet).'