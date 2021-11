Cliënten van zorginstelling Amerpoort kunnen voorlopig niet aan de slag in hun keramiekwerkplaats aan de Nieuweweg in Soest. In de nacht van vrijdag op zaterdag brak er brand uit. Ook het bijbehorende winkeltje moet gesloten blijven.

De brand brak in het holst van de nacht uit door nog onbekende oorzaak. Om de uitslaande vlammen te kunnen blussen, zag de brandweer geen andere mogelijkheid dan delen van het platte dak weg te zagen. De schade aan het pand blijkt groot: zowel aan de keramiekwerkplaats en het bijbehorende winkeltje, als aan de woning op de eerste etage. Ongezond "De dagbesteding kan helaas door de brand niet open. Medewerkers van ons gaan ter plaatse poolshoogte nemen en uitzoeken wat precies de schade is", zegt woordvoerder Eva-Maria den Balvert van Amerpoort. "Ook het winkeltje moet de komende dagen dicht blijven. Er is veel rookschade, het is sowieso ongezond om daar nu te verblijven." Op de dagbestedingslocatie werken dagelijks zo'n negen cliënten met een verstandelijke beperking in een rustige omgeving. Amerpoort hoopt halverwege deze week meer te weten hoe het straks verder moet na de brand op de dagbesteding.