Een onrustige nacht voor de politie: in Amersfoort-Noord vonden in de nacht van zondag op maandag veel vernielingen plaats en werd er tot twee keer toe brand gesticht.

'Een drukke dienst met helaas ook weer veel vernielingen', schrijven de agenten op Instagram, waarbij te zien is hoe een prullenbak in vuur en vlam staat. Bij de jongerenontmoetingsplek in Kattenbroek werd brand gesticht, en ook een Dixie in Schothorst ging in vlammen op. De etalage van kledingzaak The Stone in winkelcentrum Kattenbroek moest het eveneens ontgelden.