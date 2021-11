Het Openbaar Ministerie vervolgt een zestienjarige jongen uit Amersfoort voor de dood van een vijftienjarige plaatsgenoot. Hij wordt ervan verdacht het slachtoffer eerder dit jaar te hebben beschoten. Dit zou zijn gebeurd in de woning van de verdachte in Amersfoort waar het slachtoffer op bezoek was.

Het slachtoffer werd op 28 april dit jaar met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij korte tijd later aan zijn verwondingen. "Na onderzoek is gebleken dat het slachtoffer is overleden als gevolg van verwondingen die veroorzaakt zijn door de inslag van een kogel", aldus het OM donderdagmiddag. Nadat de doodsoorzaak werd vastgesteld, heeft de politie onder leiding van het OM uitgebreid onderzoek gedaan naar de omstandigheden waaronder het slachtoffer om het leven is gekomen. Dat leidde uiteindelijk tot de aanhouding van de zestienjarige. Uit het bericht van het OM blijkt dat hij in mei al 19 dagen vast heeft gezeten voor betrokkenheid bij de dood van de vijftienjarige. Ook is duidelijk dat de jongen op 23 november, komende dinsdag dus, voor het eerst voor de rechter zal moeten verschijnen. Omdat het om een minderjarige verdachte gaat, doet het OM geen verdere mededelingen over de zaak en zal hij verder achter gesloten deuren plaatsvinden.