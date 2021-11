Voor de zoveelste keer is een elektrische scooter van Go Sharing compleet afgebrand. De scooter is woensdagmiddag rond 15.40 uur gevonden op de Bisschopsweg in Amersfoort.

Op een parkeerterrein bij een appartementencomplex naast een papiercontainer lag het voertuig. Van de deelscooter is niks meer over dan het stalen frame. De papiercontainer naast het voertuig is ook licht beschadigd door de vlammen. Naast de container stonden twee tassen met papier, deze zijn ook licht aangebrand.