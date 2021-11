Vanaf woensdag 22 december dit jaar mag ongeadresseerd reclamedrukwerk in Amersfoort alleen nog bezorgd worden bij een woning, bedrijf of woonschip als de bewoner of gebruiker een ja-sticker op de brievenbus heeft. Met deze maatregel wordt bespaard op papier, inkt en vervoer.

Een brievenbus zonder sticker betekent vanaf 22 december dat de bezorger daar geen ongeadresseerd reclamedrukwerk mag bezorgen. Deze vorm van reclame bestaat uit reclamefolders, brochures en- flyers of samples die gratis bij elk huis door de brievenbus glijden, zonder dat er een naam, adres of postbus en woonplaats van de ontvanger staat. Mensen die dit type reclamefolders wel willen ontvangen, kunnen de ja-sticker op hun brievenbus plakken. Deze maand en december is de groene, ronde ja-sticker een aantal keren bijgevoegd in de reclamefolderpakketten. Steeds meer gemeenten gaan over op deze manier van bezorging van ongeadresseerd reclamedrukwerk. Amersfoort volgt nu ook. Minder verspreiding betekent dat de gemeente papier, inkt en brandstof kan besparen en dat er minder oud papier ingezameld hoeft te worden. En dat komt het milieu weer ten goede, aldus de gemeente.