De veelbesproken rondweg door Amersfoort-west is op zijn vroegst klaar in het voorjaar van 2025. Als er bij het afbouwen van de weg moet worden afgeweken van het bestaande ontwerp dan is de Westelijke Ontsluiting niet eerder gereed dan begin 2028.

De gemeente Amersfoort zou vaart willen maken met de snellere en veiligere route tussen de Stichtse Rotonde en de Amsterdamseweg maar heeft er op dit moment niet de middelen voor. Zo'n beetje de helft van de beschikbare 68 miljoen euro is opgegaan aan ontwerp- en voorbereidingskosten, het kappen van bomen en het leggen van kabels en leidingen langs het tracé van 2,5 kilometer. Voor het originele ontwerp met de bij het Eemklooster afbuigende rondweg, een verdiept aangelegde Alleta Jabobslaan, een spoortunnel én een fietsbrug over het spoor te volgen, komen Amersfoort en partner ProRail inmiddels tientallen miljoenen euro's tekort. De plannen werden eerder dit jaar tijdelijk in de ijskast gezet vanwege de financiële problemen. De partners hopen op geld uit Den Haag en Brussel, al lijkt het hoogst twijfelachtig dat met de beoogde subsidies het totale begrotingsgat gedicht kan worden. Voorlopig harkte ProRail 2 miljoen euro Europees geld binnen en dwong Amersfoort bij de minister een bijdrage onder voorwaarden af van 5 miljoen euro. Wordt het ontbrekende geld gevonden dan begint het eigenlijke werk aan de weg, tunnel en brug in de tweede helft van 2023 en kan de operatie grofweg twee jaar later zijn afgerond. Kiest de gemeenteraad binnenkort voor een goedkopere afgeslankte variant, waarin onderdelen van het plan worden geschrapt, dan is de rondweg op zijn vroegst eind 2026 gereed. Valt de keus vanwege het grote tekort op een budgetvariant zonder tunnelbak en spoortunnel (de treinovergang in de BW-laan blijft dan op gelijkvloers) dan is een nieuw ontwerp nodig en treedt verdere vertraging op tot 2028.