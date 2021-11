De ziekenhuisbedden in Meander Medisch Centrum stromen vol. Afgelopen maandag lagen veertig coronapatiënten in het Amersfoortse ziekenhuis. Dit is het hoogste aantal sinds half januari. Mede daarom is de cohortafdeling weer geopend.

Overigens lagen er dinsdagochtend 35 coronapatiënten. Hiervan verblijven er zes op de intensive care.

Door de drukte is sinds maandag de cohortafdeling weer opgetuigd in Meander. Verpleegkundigen, arts-assistenten en ander ondersteunend personeel van andere verpleegafdelingen worden weer ingezet op deze afdeling.

Op 1 november liet het ziekenhuis nog weten het openen van een cohortafdeling zo lang mogelijk uit te stellen, omdat dit voor de verdeling van de coronazorg beter zou zijn. "Verpleegkundigen kunnen in hun eigen teams blijven werken, waar ze zelf sterk de voorkeur voor hebben", zei Meander-woordvoerder Erik van Goor destijds.

Nu is het ziekenhuis op het punt beland dat een cohortafdeling onvermijdelijk is. "Personeel van bijvoorbeeld de poliklinieken is ook gevraagd om stand-by te staan voor het geval dat het aantal coronapatiënten verder oploopt. Hun inzet is nu nog niet nodig", zegt Van Goor. Mogelijk worden zij binnenkort wel opgeroepen. "Voor de komende twee weken is de prognose dat het aantal ziekenhuisopnamen zal stijgen als gevolg van het grote aantal besmettingen."

De ziekenhuizen in de regio Utrecht, UMC, Diakonessenhuis en St. Antonius, hebben goede afspraken over het aantal bedden dat elk ziekenhuis beschikbaar stelt voor opvang van coronapatiënten. Daarom is er nog voldoende vangnet om de golf op te vangen, duidt Van Goor: "De aantallen in het ziekenhuis worden bijgesteld op basis van het verloop van het aantal besmettingen in Nederland, in onze regio én de prognoses van het aantal ziekenhuisopnamen."

Doordat de coronazorg intensief is en veel vraagt van het personeel, voert Meander minder zware operaties uit en meer operaties in dagbehandeling. "We stoppen dus niet met opereren."