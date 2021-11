Een auto is op maandagmorgen rond 09.25 uur op de Amsterdamsestraatweg in Baarn over een vluchtheuvel gevlogen en op een tegemoetkomende bestelbus gebotst. Daarbij is een paal met een verkeersbord uit de grond gereden.

De vrouw die de auto bestuurde wilde een slok water nemen, waarna ze een lantaarnpaal ramde en naar de linker weghelft schoot. Dit veroorzaakte een botsing met een tegemoetkomende bestelbus. De schade aan beide voertuigen is groot. De vrouw is behandeld door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De berging van de voertuigen heeft tot 11.00 uur geduurd.