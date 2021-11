Bij een aanrijding op de Bergpas in Vathorst is zondagavond een 55-jarige automobiliste om het leven gekomen. De woonplaats van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt.

Bovenaan de oprit kwam haar auto hard in botsing met een andere auto. Om de hulpverlening mogelijk te maken moest de Bergpas, die over de A1 heen loopt, voor langere tijd worden afgesloten. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.