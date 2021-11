Een auto is vannacht tegen een boom gebotst en in een sloot terechtgekomen op de Birkstraat in Soest. De bestuurder van de Mercedes raakte rond 1 uur de macht over het stuur kwijt, ramde een boom en kwam 50 meter verderop in een droge sloot op zijn kant tot stilstand. Hij is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Twee inzittenden zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Voor het ongeluk werden de lifeliner, meerdere ambulances, de brandweer en de politie gealarmeerd. Bij aankomst van de eerste ambulance, kon de traumahelikopter worden afgemeld. De eerste gewonde werd met de ambulance naar het UMC Utrecht gebracht. Het andere slachtoffer werd naar het Meander MC in Amersfoort vervoerd. Behalve de bestuurder van de gecrashte auto werd ook een tweede persoon aangehouden voor rijden onder invloed. Deze bestuurder had in principe niets te maken met het incident, maar negeerde de afzettingen van de politie. Vervolgens gedroeg hij zich zo opvallend dat ook hij een drank- en drugstest moest ondergaan. De drugstest gaf een dusdanige uitslag dat de bestuurder van de Audi aangehouden werd en naar het politiebureau in Baarn werd overgebracht. De N221 was bijna twee uur lang afgesloten. Inmiddels is de weg weer geheel vrij. Hoe de slachtoffers van het ongeluk eraan toe zijn, is nog niet bekend.