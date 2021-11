Maar liefst duizend bekeuringen; dat is de vangst na een grootschalige ondermijningsactie in Amersfoort. Deze werd donderdag op touw gezet om criminaliteit op de weg tegen te gaan.

Onder andere voertuigen met inzittenden die verdacht werden van woning- en autoinbraken werden aan een grondige inspectie onderworpen. Deze auto's werden opgespoord doordat de politie een ANPR-systeem gebruikte. Hiermee worden kentekens van voorbijrijdende voertuigen gescand en zijn gegevens daarvan direct voor de politie inzichtelijk.

Op die manier troffen de agenten meerdere voertuigen aan die bij eerdere criminele activiteiten betrokken waren. Mede hierdoor kon onder andere één persoon worden aangehouden op verdenking van handel in verdovende middelen. Ook is een verdachte aangehouden voor het rijden onder invloed van drugs. Dit gebeurde op diverse plekken in Amersfoort, waaronder bij de parkeerplaats van Hotel Campanile aan De Brand.

Bekeuringen

Verder zijn er meerdere bekeuringen uitgedeeld voor een te hoge snelheid, waarop de betrokken partijen ook controleerden. Daarnaast gingen mensen op de bon voor het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden, voor het rijden door rood licht en voor het rijden zonder gordel. Volgens de politie gaat het in totaal om meer dan duizend bekeuringen.

"Met deze actie geven we het signaal af dat de bestrijding van ondermijning, ook op de weg, één van de prioriteiten is om voor een betere samenleving te zorgen", laat de politie weten. "Acties zoals deze waarbij duurzame samenwerkingen met interne en externe partners worden aangegaan zullen in de toekomst vaker plaatsvinden."