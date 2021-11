Wie zijn talent voor een groot publiek wil tonen én ermee geld wil ophalen, kan zich nu aanmelden. 3FM Serious Request strijkt dit jaar neer in Amersfoort en in de week voor Kerst komt er naast het Glazen Huis ook een 'Kom In Actie-Markt'.

Er zal in de Nieuwe Stad niet alleen een (muzikaal)programma zijn met diverse activiteiten, maar ook negen kraampjes waar mensen afwisselend een actie op touw kunnen zetten. Twee keer per dag zijn deze beschikbaar voor personen, die met een ludieke actie zo veel als mogelijk geld ophalen voor het goede doel.

In zo'n kraampje kan men iets verkopen of activiteiten organiseren. Tekenskills showen of cupcakes bakken behoren bijvoorbeeld tot de mogelijkheden. "Wij hopen dat zoveel mogelijk mensen hun talent naar boven halen en dit inzetten op de Kom In Actie-markt", laat de organisatie weten.

Mensen die een kraampje willen bemachtigen, kunnen zich nu aanmelden. Wél maakt de organisatie bekend dat er mogelijk veel aanvragen komen, waardoor niet iedereen gegarandeerd is van een plekje in De Nieuwe Stad. "De mensen krijgen van ons ruim van tevoren te horen of het plekje definitief is. Onthoud, niet geschoten is altijd mis."

De radiozender 3FM haalt dit jaar met Serious Request geld op voor het Wereld Natuur Fonds. Van 18 december tot en met 24 december staan de radiozender en al hun online-kanalen in het teken van de actie waarbij 24 uur per dag live radio wordt gemaakt vanuit het Glazen Huis in Amersfoort.

3FM-dj's Sander Hoogendoorn, Frank van der Lende, Jorien Renkema en Rob Janssen zetten zich een week lang samen met Nederland in om zoveel mogelijk geld op te halen voor het Wereld Natuur Fonds om de regenwouden in Zuid-Amerika te beschermen en te herstellen.