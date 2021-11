Een festival op de Stadsring in Amersfoort? Dat ziet een meerderheid van de raad wel zitten. Ze maakte dinsdagavond honderdduizend euro beschikbaar voor het organiseren van een driedaags feestje met muziek, straattheater en sport.

Het doel van het Festival van Inzicht is bedoeld om erachter te komen wat er gebeurt met de verkeersstromen als een deel van de drukke Stadsring een weekend lang is afgesloten. Ook willen initiatiefnemers D66 en GroenLinks Amersfoorters zo laten ervaren wat er allemaal mogelijk is met de ruimte die de weg nu inneemt voor autovervoer. De partijen hebben samen met Burgerinitiatief Van Ring naar Park al langer de wens om de Stadsring autoluw te maken.

De vier coalitiepartijen stemden voor, genoeg voor een meerderheid. Het festival zal waarschijnlijk eind maart plaatsvinden. De VVD had het festival liever iets later in het seizoen georganiseerd zien worden om zo beter aan te sluiten bij het festivalseizoen, eventueel in combinatie met Bevrijdingsfestival. De liberalen stemden echter toch voor: "We zien nieuwsgierig naar wat deze ingrijpende aanpassing doet met een van de belangrijkste verkeersaders van de stad."

Vanuit de oppositie klonk wel sympathie, maar is ook kritiek op het festival. Menno Fousert, fractieleider van Amersfoort2014, noemt het festival 'brood en spelen'. "Hoewel ik sympathie heb voor de proef, schuurt de insteek. Hoe betrouwbaar is zo'n experiment van drie dagen? Ik vind het eerste kwartaal ook echt te vroeg en ik vind het signaal van de initiatiefnemers dat ze niet willen verplaatsen verkeerd."

Dirk-Joost van Hamersveld, D66-raadslid en mede-initiatiefnemer van het plan, zegt dat verplaatsing niet nodig is. "Ik heb met verschillende festivalorganisatoren gesproken en zij zien goede kans om bijvoorbeeld in het weekend van 21 maart dit festival te organiseren."