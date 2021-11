Sinterklaas komt gewoon naar Amersfoort zaterdag. Een groot festijn langs de waterkant komt er niet, maar de goedheilig man rijdt stapvoets - en soms sneller - door de stad om alle Amersfoortse kinderen te begroeten. Een QR-code is niet nodig.

In een open wagen komen de Sint en zijn pieten deze zaterdag vanaf 14.00 uur door de wijken Koppel, Kruiskamp, Schothorst, Liendert, Randenbroek, Vermeerkwartier, Leusderkwartier, de Berg, Soesterkwartier en het Stadshart. Langs de kant kunnen kinderen, ouders en grootouders het gezelschap onthalen. De tocht duurt tot 17.00 uur en wordt opgeluisterd met muziek en strooigoed.

Dat maakte de gemeente Amersfoort dinsdagochtend bekend. Vorige week was het nog maar de vraag of de intocht zaterdag door zou gaan. Het Sinterklaascomité trok zich terug, nadat duidelijk werd dat de CoronaCheck-app niet gebruikt mocht worden.

De gemeente Amersfoort vindt, net als het Sinterklaascomité, dat een massale bijeenkomst op de kade geen goed idee is. "Het had gekund binnen de regels, maar je staat daar toch met heel veel mensen op elkaar", zegt woordvoerder Judith Wildbret. Volgens de gemeente wilde het Sinterklaascomité 'geen evenement zonder QR-code'. Al stelt het comité zelf dat haar zorgen alléén waren gericht op de aankomst in de haven.

Dat er nu alsnog een optocht komt en geen intocht, komt ook omdat dat nu eenmaal makkelijker is, zegt Wildbret van de gemeente. "Het is voor ons makkelijker te organiseren. We hebben verschillende scenario's afgewogen en dit kwam als beste uit de bus." Een rijtoer 'met veel doorloop' is een vorm die meer gemeenten hebben gekozen.

Meer details worden later deze week bekend, meldt de gemeente, die benadrukt dat er dus géén QR-code wordt gevraagd zaterdag. Het verzoek om afstand te houden geldt evengoed. "Uiteraard gelden bij het evenement de coronaregels zoals vastgesteld door de Rijksoverheid. Geef elkaar dus de ruimte. Ook is alles onder voorbehoud van nieuwe landelijke coronamaatregelen.