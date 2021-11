Voor planten, insecten, bijen, vlinders en nog veel meer dieren is biodiversiteit erg belangrijk. Om de natuur een handje te helpen, legt de gemeente Amersfoort nieuwe kruidenbermen aan. Er zijn al acht aangelegde kruidenbermen in de stad, daar komen er nu nog zes bij.

De bermen zijn ingezaaid met bloemen en kruiden om zo de biodiversiteit in het gebied te bevorderen. Om te zorgen voor een gebalanceerde groei van planten in de bermen houdt de gemeente de komende vijf jaar toezicht en grijpt in waar nodig.