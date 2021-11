Onder de kopers van een gloednieuwe buurt in de wijk Rengerswetering in Bunschoten zijn géén investeerders of bedrijven. Dat stelt woonwethouder Huig van Barneveld na vragen van de ChristenUnie.

"Er zijn geen woningen toegewezen aan bedrijven of beleggingsmaatschappijen, dat is ook niet toegestaan", aldus Van Barneveld. "Alleen natuurlijke personen konden een woning bemachtigen." Het gaat om de buurt Eiland 4, onderdeel van de wijk Rengerwetering in Bunschoten.

De wethouder benadrukt daarbij dat hij niet kan uitsluiten dat de huidige kopers hun huis gauw weer verkopen. Aan de goedkopere starterswoningen in de wijk zit overigens een zelfbewoningsplicht vast.

Voor elke doelgroep

De nieuwe buurt bestaat uit 157 woningen, een school en een supermarkt. De huizen zijn een mix van koop- en huurwoningen 'voor elke doelgroep'. Alle 79 koopwoningen die bij de recente loting beschikbaar waren, zijn nu onder optie.

De huurwoningen worden door woningbouwvereniging Het Gooi en Omstreken verhuurd. Wanneer die woningen in de verhuur gaan, is nog niet bekend.