Amersfoort realiseerde vorig jaar tweehonderd appartementen in leegstaande kantoren en andere gebouwen. De omgebouwde woningen waren goed voor zeventien procent van het nieuwbouwtotaal.

De stad deed het daarmee bovengemiddeld goed op de transformatiemarkt, constateert databureau LocalFocus op basis van CBS-cijfers. Landelijk werd in 2020 gemiddeld 11 procent van de nieuwe huisvesting gerealiseerd in oude bedrijfspanden, scholen, ziekenhuizen en winkels. Het totaal aan getransformeerde woningen bedroeg vorig jaar 10.200.

Het voortvarend ombouwen van vrijgekomen kantoren op met name kantorenpark De Hoef en langs de Stadsring hielp Amersfoort vorig jaar ruim voorbij het gestelde huisvestingsdoel van duizend extra woningen. De teller stopte in 2020 bij 1175 nieuwe woningen en appartementen.

Het transformeren van kantoren en bedrijven naar woningen wordt gezien als een belangrijk instrument in de strijd tegen de oplopende woningnood. Ook Amersfoort kampt met lange wachtlijsten van inwoners die op zoek zijn naar een betaalbare woonplek. Volgens het CBS zijn de 'kantoorwoningen' met een gemiddeld vloeroppervlak van 75 vierkante meter betrekkelijk klein en daarmee vooral in trek bij jonge alleenstaanden.

Baarn

Het kleine Baarn stak in 2020 alle gemeenten in de regio Amersfoort naar de kroon met een transformatiescore van 42 procent. Bijna de helft van de toegevoegde woningen kwamen tot stand in leegstaande bedrijfsgebouwen. Hoeveel nieuwe woonplekken het concreet betrof, vermeldt het overzicht niet. Het percentage omgebouwde woningen in de overige regiogemeenten schommelde tussen vijf en 10 procent. Barneveld, dat wel veel nieuwbouw tot stand bracht, deed met 3 procent nauwelijks mee op de transformatiemarkt.

In Nieuwegein bij Utrecht, dat landelijk aan kop ging, kwamen vorig jaar bijna 560 woningen voort uit transformaties, 89 procent van het totale aantal toegevoegde woningen.