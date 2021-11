Vernielingen in Bunschoten, het is bijna ieder weekend raak. In de nacht van zaterdag op zondag zijn verkeersborden op een rotonde vernield.

Op de rotonde van de Westsingel en de Wilde Zwaan zijn van drie palen de verkeersborden eraf gehaald. Een andere paal op de rotonde is verbogen. Ook een verkeersbord op de middengeleider bij de rotonde is verdwenen. Niet alle verwijderde borden liggen meer bij de rotonde. Daarnaast is beplanting uit de grond getrokken. Financiële schade De gemeente heeft vorige week de financiële schade van vandalisme in het derde kwartaal van 2021 bekendgemaakt. Er was voor 1000 euro schade. Als daar de schade van het eerste half jaar, 9539 euro, bij opgeteld wordt, komt dat op een totaalbedrag van 10.539 euro. Het bedrag van het derde kwartaal betreft voornamelijk schade aan speeltoestellen en verschillende verkeersborden. Veel verkeersborden, maar ook speeltoestellen moesten het de afgelopen maanden ontgelden. In het weekend van zondag 24 oktober werden leuzen gekalkt op een café en een toegangspoort van de voetbalclubs aan de Westmaat. Begin dit jaar werden zelfs grafstenen het doelwit.