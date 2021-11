Door een gat in het dak te maken hebben criminelen honderden dozen met elektrische kinderstepjes en hoverkarts gestolen. De totale waarde van de buit bedraagt vele tienduizenden euro's.

In de nacht van 18 op 19 augustus klommen vier mannen via een ladder op het dak van een bedrijfspand aan de Xenonweg in Amersfoort. Zij maakten daar een groot gat en wisten hierdoor omstreeks 2.30 uur toegang te krijgen tot de opslag.

Zo snel als de dieven binnenkwamen, zo snel werden ook de elektrische steps en hoverkarts naar buiten gebracht. Honderden dozen werden buitgemaakt en vervolgens ingeladen in een witte bestelbus.

Tot op heden is nog onbekend waar de buit is en weet de politie ook niet wie er achter de criminele daad zit. Mede daarom is nu de hulp ingeschakeld van het publiek.

In de nacht van 18 op 19 augustus zijn door bewakingscamera's rondom het pand vier mannen gezien. Zij hebben allemaal een lichte of lichtgetinte huid en een normaal postuur. Zij waren allen in het donker gekleed en droegen capuchontruien. De politie hoort graag als personen na 19 augustus een dergelijke step of hoverkart voor een iets te schappelijke prijs is aangeboden.