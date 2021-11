De Valleilijn tussen Ede en Amersfoort blijft de komende twee jaar intact. Doordat de provincie een tijdelijke afspraak heeft gemaakt met vervoerder Connexxion, kan de trein volgens de vaste dienstregeling blijven rijden.

De huidige afspraken met de provincie lopen tot december dit jaar. Voor een nieuwe termijn (deze concessies worden doorgaans afgesloten voor vijftien jaar) bleek in 2020 geen enkele partij geïnteresseerd. Dat was een unieke situatie. Door de teruglopende aantallen reizigers en de onzekerheid in de komende jaren, durfde geen enkel vervoerder het aan om in te schrijven op de spoorlijn die in de volksmond het 'kippenlijntje' heet.

Dat Connexxion nu wel twee jaar lang wil blijven rijden, komt vooral doordat de Provincie Gelderland alle risico's van de spoorlijn op zich neemt. In ruil daarvoor krijgt Gelderland ook alle inkomsten. "Op deze manier kunnen we de dienstregeling handhaven. Dat vinden we belangrijk zeker nu de reizigers sneller in het openbaar vervoer terugkeren dan verwacht", zegt Jan van der Meer, gedeputeerde openbaar vervoer. Waar Gelderland eerst modernere treinstellen eiste van de vervoerder, hoeft dat in de tijdelijk overeenkomst allemaal niet.

in 2022 start dan een nieuwe aanbesteding voor de spoorlijn van 2023 tot 2036. Gelderland hoopt dat er dan weer volop reizigers gebruikmaken van het OV, zodat vervoerders denken dat ze winst kunnen maken met het verzorgen van treinreizen op het traject. In die afspraken zal de vervoerder overigens wél voor modernere treinstellen moeten zorgen.