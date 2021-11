De druk op het Meander Medisch Centrum neemt toe, zo erg dat het Amersfoortse ziekenhuis genoodzaakt is om opnieuw operaties af te zeggen.

Op dit moment liggen er 16 patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis, waarvan vijf op de intensive care. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorige week maandag, toen er acht patiënten met het coronavirus in het ziekenhuis lagen en het grootste aantal in Meander sinds eind mei. "Vanuit de regio is gevraagd of wij twintig bedden vrij kunnen houden voor coronapatiënten. En om dat te kunnen doen, moeten we de toestroom naar onze kliniek beperken", legt woordvoerder Erik van Goor de situatie uit.

"Daarom zeggen we vanaf woensdag operaties af. In eerste instantie gaat het om een handvol ingrepen. Mensen die het betreft krijgen vanzelf bericht. We kijken nog wat dit voor de geplande operaties van volgende week zal betekenen."

Lastige afweging

Van Goor legt uit dat het ziekenhuis daarmee voor lastige afwegingen staat. "Het is echt maatwerk. Het hangt van zoveel verschillende factoren af waarmee we rekening moeten houden. De mate van urgentie bijvoorbeeld of het feit dat een operatie al eens eerder is uitgesteld."

"We hadden vanuit de grond van ons hart gehoopt dat de corona-gerelateerde opnames op een laag niveau zouden blijven. Maar de verdubbeling van de cijfers en de onvoorspelbaarheid van het virus maken dat dit opnieuw nodig is. We moeten echt weer op meerdere borden tegelijk schaken."

Geen cohortafdeling

Het ziekenhuis start niet opnieuw een cohortafdeling op om daar de COVID-19-patiënten gezamenlijk op te vangen. "De bedden worden verdeeld over vier verschillende afdelingen. Dat kan omdat we eenpersoonskamers in het ziekenhuis hebben waar we patiënten kunnen isoleren. Voor de verdeling van de coronazorg is dit beter. Verpleegkundigen kunnen in hun eigen teams blijven werken, waar ze zelf sterk de voorkeur voor hebben. Vandaar deze keuze."