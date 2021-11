Een verwarmd Bosbad, langere openingstijden of toch meer horeca? Gebruikers van het Bosbad in Amersfoort zijn aan zet als het gaat om het bepalen van de toekomst van het openluchtbad in bos Birkhoven.

Het zwembad is aan een flinke opknapbeurt toe, daar is iedereen het over eens. Gemeente Amersfoort en Vereniging Vrienden van het Bosbad willen nu graag van de toekomstige gebruikers weten wat zij belangrijk vinden en hebben een enquête opgesteld die tot 21 november in te vullen is. Moet er geïnvesteerd worden in het verwarmen van het water in het 50 meter bad bijvoorbeeld, zelfs als daarmee de entree duurder wordt? Of moeten er meer ligweides komen om bezoekers op drukke dagen beter te spreiden, zelfs als dit ten koste gaat van zwemwater?

Scenario's

Op basis van de uitkomsten van de enquête en een technisch onderzoek worden één of twee scenario's voor het opknappen van het zwembad uitgewerkt en voorgelegd aan de gemeenteraad.

Vrienden van het Bosbad gaven eerder al aan dat verwarmen van het Bosbad volgens hen dé oplossing is om het bad in de toekomst rendabel te laten zijn. De gemeenteraad voelde er in juni van dit jaar ook weinig voor om het bad met de ruim de helft te verkleinen om zo op onderhoudskosten te besparen.