Opnieuw is een elektrische deelscooter van het bedrijf Go Sharing vernield. Aan de Wiekslag in de Amersfoortse wijk Liendert is maandagmorgen een exemplaar aangetroffen dat ernstig beschadigd is.

Wat er met de groene scooter gebeurd is, is niet duidelijk. Van de voorkant van de scooter is weinig meer over. Rondom de tweewieler lagen de nodige kunststofscherven en andere onderdelen van het apparaat.

Schering en inslag

De elektrische deelscooters zijn in Amersfoort het mikpunt van vandalen. De voertuigen lijken vooral populair onder pyromanen die geregeld een exemplaar in brand steken. Drie dagen geleden gingen nog twee scooters in één nacht in vlammen op in de gemeente Amersfoort. Eerst werd er één in brand gezet aan de Bloemendalsestraat in Amersfoort. Later die nacht sneuvelde ook een exemplaar aan de Van Tuyllstraat in Hooglanderveen.

De groen-witte e-scooters van Go Sharing rijden sinds eind vorig jaar rond in Amersfoort. Het bedrijf heeft een vergunning voor 300 deelscooters. Het breidde onlangs haar assortiment uit met scooters die 45 km per uur kunnen. Daarnaast wil Go Sharing in de nabije toekomst ook 150 elektrische deelfietsen in de stad plaatsen.