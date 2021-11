De politie heeft zondagavond een man met een vuurwapen aangehouden. De man had daarvoor iemand bedreigd op het Eemplein in Amersfoort.

De politie kreeg zondagavond een melding over een man met een vuurwapen, die iemand zou hebben bedreigd, en heeft diegene vervolgens aangehouden. De toedracht van het incident is onduidelijk, zegt een woordvoerder. De politie is inmiddels wel met een aantal auto's aanwezig bij het Mercure Hotel, tientallen meters verderop, waar de man een kamer zou hebben geboekt. Daar wordt nu onderzoek gedaan.

De politie roept op getuigen zich te melden.