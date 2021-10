Op de Singel in Nijkerk is in de nacht van vrijdag op zaterdag even na middernacht een jongen door de ruit van een winkel geduwd. De duw was zo hard dat de ruit naar binnen viel en kapot was.

De politie is ter plaatse gekomen en heeft de eigenaar op de hoogte gesteld van de schade. De jongen is bij het incident niet gewond geraakt en de dader is nog niet gevonden, zegt een woordvoerder van de politie. "De jongen stond met wat mensen te praten en is toen door iemand om onbekende reden door de ruit geduwd. We zijn camerabeelden aan het bekijken wat er precies is gebeurd en tips van omstanders zijn ook welkom.'' De pui van de winkel is inmiddels met een houtplaat gedicht. De schade wordt geschat op 2.500 euro.