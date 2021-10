Op de Soesterweg in Amersfoort is vrijdagavond een auto in brand gevlogen. Brandstichting wordt niet uitgesloten.

De brand brak rond 21.30 uur uit bij een autobedrijf aan de Soesterweg. Bij aankomst van de brandweer stond het achterwiel van de auto in brand en was het vuur al doorgeslagen naar binnen. De brandweer kon niet voorkomen dat de auto zwaar beschadigd raakte. De politie doet onderzoek naar de oorzaak. Brandstichting wordt daarbij niet uitgesloten.