Op een bouwterrein aan de Tiellaan in Amersfoort is vanochtend vroeg een bouwvakker zwaargewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Al voor het breken van de dag stond het bouwterrein vol met ambulances en andere hulpverleners. Wat er precies gebeurd is en hoe dat kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie is bezig met een onderzoek.